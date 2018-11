Banca espanhola dispara em bolsa após decisão do Supremo Tribunal

Os bancos espanhóis estão a registar fortes ganhos esta quarta-feira, depois de ter sido conhecida a decisão do Supremo Tribunal sobre quem paga o imposto de selo associado à escritura da casa.

O Tribunal Supremo, numa sentença de Outubro, decidiu que era o banco, e não a pessoa que pede o empréstimo, que tinha interesse em registar a operação hipotecária e em realizar a escritura. E, por isso, seria o banco que deveria assumir o encargo do imposto de selo associado à escritura de uma casa. Esta taxa pode variar entre 0,5% e 2% do total do empréstimo. Segundo os cálculos da agência financeira DBRS, no pior cenário, este encargo teria um impacto de 16,9 mil milhões de euros no sector.