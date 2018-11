Banca espanhola sofre com retirada de comissões no México. BBVA quebra 6%

Os bancos espanhóis sofrem novo abalo com a regulação, desta vez com epicentro no México, onde o governo quer eliminar algumas das comissões cobradas aos clientes. O BBVA, cuja exposição a este mercado é elevada, já cai mais de 6%.





O Governo mexicano propõe cortar as comissões para o levantamento de dinheiro em ATM, para a consulta de saldo ou nas transferências para outras entidades. As propostas, que estão alinhadas com as práticas internacionais, seriam implementadas gradualmente.





A actividade no México é especialmente importante para o BBVA, banco no qual as receitas provenientes deste país pesaram 40% nos primeiros nove meses do ano. O Santander, que também tem uma forte aposta na América latina, também não escapa aos receios dos investidores.