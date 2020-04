Banca nacional desfez-se de 8,6 mil milhões em malparado em 2019

pelo Banco de Portugal, no boletim bancário português para o quarto trimestre de 2019.

Até dezembro de 2019, os bancos detinham 17,19 mil milhões de euros, em termos brutos, de crédito malparado. Isto enquanto, no final de 2018, este valor era de 25,85 mil milhões de euros. Ou seja, as instituições financeiras limparam perto de 8,6 mil milhões ao longo deste período.Olhando para a evolução do quarto trimestre do ano passado, registou-se uma diminuição de 400 milhões, no caso dos particulares, e de 3,7 mil milhões de euros nas sociedades não financeira, adianta o regulador.

Os dados mostram ainda que esta evolução levou o rácio de NPL do setor financeiro a recuar para 6,1%, em comparação com 9,4% no final de 2018. Já o rácio de NPL líquido de imparidades caiu para 3%, face aos 4,5% registados no período homólogo.

Rácios mais fortes

Os rácios de capital dos bancos nacionais conseguiram fortalecer-se no quarto trimestre. Neste período, o "rácio de fundos próprios totais e o rácio de fundos próprios principais de nível 1 (CET 1) situaram-se em 16,7% e 14,1%, respetivamente". Isto traduz-se num aumento de 0,3 pontos percentuais em ambos os casos, refere o Banco de Portugal, explicando que, para esta evolução, "contribuiu essencialmente a diminuição dos ativos ponderados pelo risco (-1,8%)".



Já o "rácio de alavancagem manteve-se significativamente acima do mínimo de referência definido pelo Comité de Supervisão Bancária de Basileia (3%), o qual se tornará um requisito de cumprimento obrigatório a partir da data de início de aplicação do novo CRR (28 de junho de 2021)".



Ativo total recua