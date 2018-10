A banca portuguesa voltou a reduzir os empréstimos obtidos junto do Banco Central Europeu (BCE) em Setembro, revelam os dados publicados esta terça-feira, 9 de Outubro, pelo Banco de Portugal.Entre Agosto e Setembro, os bancos devolveram ao BCE quase 800 milhões de euros, o que corresponde a uma redução do total do financiamento em 4% para 18,96 mil milhões de euros.Este é o montante mais baixo desde Abril de 2010, período marcado pelo pedido de ajuda financeira de Portugal.Os bancos continuam assim a reduzir a sua dependência do BCE, que atingiu o seu pico, em Junho de 2012, quando o montante ascendeu a 60,5 mil milhões de euros, num período marcado pelo fecho dos mercados internacionais para a banca portuguesa devido ao resgate financeiro pedido em 2011.Antes do início da crise de dívida na Europa, que começou com o pedido de ajuda financeiro da Grécia, a dependência da banca nacional do BCE era mais pequena, tendo raramente atingido os 10 mil milhões de euros.A redução dos financiamentos da banca nacional junto do BCE começou no final de 2012, de forma progressiva, tendo quebrado a barreira dos 30 mil milhões em Janeiro de 2015.