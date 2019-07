Banca portuguesa reduz financiamento junto do BCE para mínimos de 2010

Os bancos portugueses diminuíram o montante dos financiamentos do Banco Central Europeu (BCE) para 18,674 mil milhões de euros, o que corresponde ao valor mais baixo desde abril de 2010, período marcado por um aumento significativo e consecutivo dos empréstimo do BCE devido à crise financeira.





Os últimos meses têm sido marcados por oscilações ligeiras nos empréstimos da banca nacional junto do banco central, com o valor a descer para a casa dos 20 mil milhões de euros precisamente em junho do ano passado.



Desde então a redução dos financiamentos tem sido ligeira. Os dados divulgados esta terça-feira, 9 de julho, revelam que no último ano a diminuição da dependência da banca nacional do BCE foi de 5,5%, ou pouco mais do que mil milhões de euros.