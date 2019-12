Os acionistas de referência da Global Media Kevin Ho e José Pedro Soeiro compraram a dívida da empresa dona do DN, JN e TSF ao BCP e Novo Banco. As dívidas da Global Media terão sido adquiridas com um "perdão" de 80 a 85%, avança esta sexta-feira o jornal Eco.

Embora o montante da dívida comprado seja desconhecido, bem como o montante da operação, o Eco refere que, segundo várias fontes, o "perdão" concedido pelos dois bancos poderá rondar os 85%.



Antes da aquisição das participações dos bancos no capital da empresa, Kevin Ho, através da KNJ Global, detinha 30% da Global Media, enquanto José Pedro Soeiro controlava, direta e indiretamente, 29,75% do capital da empresa presidida por Daniel Proença de Carvalho.

