Banca volta a diminuir empréstimos do BCE

Miguel Baltazar/Negócios

A banca portuguesa reduziu a sua dependência do Banco Central Europeu (BCE) em Maio, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira, 12 de Junho, pelo Banco de Portugal.O valor total do financiamento da banca nacional junto do BCE desceu 5,29%, ou 1,2 mil milhões de euros, quando comparado com o mesmo período do ano passado. No total, os empréstimos situam-se nos 22 mil milhões de euros. Este é o valor mais baixo para um mês de Maio desde 2009, antes da crise financeira ter assolado o mercado.Em Maio de 2009, o montante total de financiamentos era 4,9 mil milhões de euros, sendo que um ano depois já se encontrava nos 35,77 mil milhões de euros. Neste período, o mundo foi assolado pela crise financeira. Em Setembro de 2008, a crise do subprime atingiu os EUA, que levou à falência do gigante Lehman Brothers, com consequências mundiais. Em 2010, o mundo estava afundado numa crise financeira, que no caso de Portugal foi seguida, um ano depois, por um resgate financeiro.O pico de dependência da banca nacional do BCE foi atingido em Junho de 2012, ao superar os 60,5 mil milhões de euros.