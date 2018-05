Bancários indignados e revoltados com perdão do BCP e Novo Banco ao Sporting

Não percebo estas m...s, perdoar dividas a clubes de futebol, até parece que o BCP e NB estão de boa saude!! Se fosse um particular era até ao tutano! E os accionistas do BCP concordam com isto?? Mamado vai te encher de moscas!!!

Alberto Oliveira

Há 2 minutos

A FEBASE fala em nome dos bancários? Neste caso, com que autoridade? Quando foi mandatada para comentar este caso?

A Direcção da FEBASE teria prestado um grande serviço aos bancos envolvidos , aos bancários e aos lesados do BES, se tivesse começado por criticar os bancos por nada fazerem para recuperar as dívidas dos grandes devedores, algumas de centenas de milhões de euros.

Porque se calam nestes casos?

Porque não falam aqui na indignação dos bancários (que me parece ser real)?

Porque deixam que os lesados dos bancos sejam instrumentalizados no sentido em que são levados a protestar contra os governantes e não contra esses grandes devedores, os de centenas de milhões?