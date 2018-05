Banco australiano perde registos bancários de 20 milhões de contas

O Commonwealth Bank da Austrália perdeu os registos bancários, como nomes e moradas de titulares de contas, de cerca de 20 milhões de clientes do banco, segundo adianta a BBC News. As informações abrangiam um histórico de 15 anos de dados de clientes e estariam armazenadas em duas fitas magnéticas para serem depois destruídas por uma empresa contratada pelo próprio banco em 2016.





Num comunicado, citado na BBC News, o banco admite não conseguir garantir que as fitas magnéticas tenham sido realmente destruídas de forma segura. O banco australiano nunca chegou a informar os clientes do potencial problema.





O comunicado revela ainda que o banco fez "uma investigação forense independente" que determinou que "o cenário mais provável é que as fitas tivessem sido eliminadas". O comunicado acrescenta ainda que os registos bancários não incluíam informações como passwords, PIN ou outros dados que poderiam ser eventualmente usados para fraudes bancárias, mas garante que a segurança dos dados dos clientes não foi afectada.





O líder do Commonwealth Bank da Austrália, Angus Sullivan, citado na BBC News, descreveu o episódio como "inaceitável" e pediu desculpa por qualquer "inconveniente e preocupação" que o incidente tenha causado nos clientes.





No mês passado foi também descoberto que o banco poderá ter cobrado taxas e comissões a clientes que sabia que já tinham morrido, a confirmar-se este cenário pode ser alvo de multas e os responsáveis do banco australiano podem mesmo ser condenados a penas de prisão, de acordo com a BBC News.