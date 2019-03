Banco Best aumenta lucros para 3,6 milhões

Correio da Manhã

O Banco Best fechou o exercício de 2018 com resultados líquidos de 3,6 milhões de euros, valor que representa um aumento de 18% face ao registado no exercício anterior.

O produto bancário cresceu 11% para 19 milhões de euros, refere o banco num comunicado onde não consta a demonstração de resultados da instituição financeira.

O banco, que tem 2 mil milhões de euros em ativos sob gestão e 738 milhões de euros em fundos de investimento, atingiu um crescimento de 11% nos depósitos, para 546 milhões de euros.

"A liquidez do Best registou um nível muito elevado no exercício de 2018, com um rácio de transformação de depósitos em crédito de 25,9%, mantendo-se, assim, este indicador ao nível dos melhores do mercado nacional", refere um comunicado da instituição, assinalando que o rácio de capital Core Tier 1 situou-se nos 40,3%.

"A estratégia de diferenciação, assente numa forte dinâmica de inovação, na independência da oferta e numa permanente proximidade com os Clientes, são os alicerces dos resultados positivos do Best", refere Madalena Torres, CEO do Banco Best.