Banco CTT tem luz verde para comprar a 321 Crédito  

O Banco CTT recebeu luz verde da Autoridade da Concorrência (AdC) para fechar a compra da 321 Crédito.

A decisão do regulador foi tomada na quinta-feira, 11 de Outubro. "O Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência (…) delibera adoptar uma decisão de não oposição à presente operação de concentração (…) uma vez que a mesma não é susceptível de criar entraves significativos à concorrência efectiva nos mercados relevantes identificados", refere uma nota publicada no site da entidade liderada por Margarida Matos Rosa.



A aquisição da empresa de crédito automóvel e de mediação de seguros, anunciada em Julho, representa um investimento de 100 milhões de euros à instituição financeira dos CTT.

A operação de concentração, que tinha sido notificada a 17 de Setembro, consiste na "aquisição pelo Banco CTT do controlo exclusivo da 321 Crédito, instituição financeira de crédito, mediante a aquisição dos respectivos créditos e da totalidade do capital social".

Foi em Julho que o Banco CTT anunciou que tinha comprado a 321 Crédito. Num comunicado enviado à CMVM, afirmou que a compra tinha sido feita a um fundo de investimento, o Firmus Investimentos, controlado pela Cabot Square Capital.

À data, a instituição financeira afirmou que a "321 Crédito irá permitir a diversificação do portefólio de produtos do Banco CTT com um negócio rentável e resiliente de crédito ao consumo, que historicamente tem demonstrado elevados retornos sobre o capital e reduzidos níveis de incumprimento de crédito".

Além disso, "a aquisição irá permitir optimizar o balanço do Banco CTT, melhorando o seu rácio de transformação de cerca de 20% para mais de 60%", referiu o banco na altura do anúncio da compra.



A 321 Crédito é uma entidade especializada no crédito automóvel. A carteira de crédito atingiu, em Dezembro de 2017, os 251 milhões de euros, com uma produção anual de crédito de carros usados de 133 milhões de euros. A empresa lucrou, no ano passado, 7,9 milhões de euros.