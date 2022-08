Banco de Fomento apoiou 1.600 empresas que dão emprego a 57 mil pessoas

O Banco Português de Fomento (BPF) apoiou "aproximadamente 1.600 empresas portuguesas, por via de 556 milhões de euros de financiamento garantido e do coinvestimento de 44,7 milhões de euros em empresas, com recurso a instrumentos de capitalização" no primeiro semestre de 2022, anunciou a instituição em comunicado.O banco garante que "através de linhas com garantia pública, mobilizou cerca de 379 milhões de euros em garantias emitidas" e que "os efeitos multiplicadores deste produto demonstram que a afetação de fundos públicos possibilitou, ao longo deste semestre, apoiar o acesso a financiamento de 556 milhões de euros a aproximadamente 1.600 empresas portuguesas, que asseguram emprego a cerca de 57.400 trabalhadores".No final de junho, os 15 instrumentos de garantia ativos refletiam-se numa "carteira de garantias em vigor de aproximadamente 9 mil milhões de euros".A instituição que terá Celeste Hagatong como "chairman" e Ana Carvalho como presidente executiva informa ainda que "no que diz respeito aos instrumentos de capital, o BPF terminou a primeira metade de 2022 com 16 programas de investimento ativos, tendo aprovado 39 operações de capitalização, em 37 empresas, que correspondem a um investimento total de 67,7 milhões de euros, dos quais 44,7 milhões de euros foram alocados pelo BPF". A entidade que implementa o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) estima que "o investimento nestas empresas se traduza no apoio à criação ou manutenção de mais de 1.000 postos de trabalho".No que diz respeito à tipologia de instrumentos de dívida, o BPF "apoiou, desde o início da sua atividade, 46 empresas, através de 49 operações de financiamento que, na sua totalidade, ascenderam a cerca de 74,9 milhões de euros de financiamento aprovado, contribuindo para a criação e manutenção de, pelo menos, 860 postos de trabalho".A instituição sublinha ainda que "em fase de operacionalização estão dois novos instrumentos, com uma dotação de 350 milhões de euros, e que se espera possam vir a ter um impacto na economia de cerca de 700 milhões de euros. Estes dois novos Programas visam o financiamento de projetos relacionados com a economia social ou de pequenos negócios".