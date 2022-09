Banco de Fomento concretiza aumento de capital de 250 milhões

O Banco Português de Fomento (BPF) anunciou esta terça-feira a concretização do aumento do capital social de 250 milhões de euros, para 505 milhões de euros, segundo comunicado divulgado.O aumento de capital para 505 milhões de euros estava previsto no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) nacional e foi aprovado pela Comissão Europeia e financiado pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), tendo como objetivo dotar o BPF da capacidade financeira para o desenvolvimento da parceria nacional de implementação do programa InvestEU."Este aumento de capital social permitirá ao BPF continuar a promover o apoio às empresas portuguesas e o crescimento da economia, através da concessão de garantias e outros instrumentos financeiros, em estreita colaboração com as instituições de crédito nacionais, e da mobilização de capitais do setor privado, potenciando a alavancagem de investimentos em áreas estratégicas para Portugal e para a União Europeia, designadamente nos quatro domínios estratégicos do Programa InvestEU (Infraestruturas sustentáveis; Investigação, inovação e digitalização; Investimento social e competências; Pequenas e Médias Empresas)", refere o comunicado.Com este aumento de capital, o Estado Português, representado pela DGTF, detém 20,85% do capital social, representada por 105.278.919 ações; o IAPMEI 73,25%, representada por 369.890.110 ações; o Turismo de Portugal 4%, representada por 20.211.564 ações; e a AICEP 1,90%, representada por 9.619.407 ações.O BFP salienta que "a capacidade de gerar um elevado efeito de alavancagem na economia, através dos diversos instrumentos que disponibiliza -- garantia, dívida e capital -- bem como da mobilização de recursos financeiros privados, é uma das grandes valias do Banco Português de Fomento no âmbito da política pública"."Os números da atividade do BPF continuam (e continuarão) a refletir a relevância que a instituição assume na promoção e no desenvolvimento económico de Portugal, apoiando o acesso ao financiamento e à capitalização para fomento do investimento, do empreendedorismo, da inovação, da internacionalização e da competitividade, assegurando a manutenção de emprego e a promoção da sustentabilidade", refere.