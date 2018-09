Banco de Inglaterra mantém juros e sobe previsões de crescimento

Banco de Inglaterra anunciou esta quinta-feira, 13 de Setembro, que iria manter os juros no nível mais alto em nove anos, mantendo a fasquia onde a deixou no mês passado. Paralelamente, a instituição liderada por Mark Carney apresentou perspectivas mais optimistas em relação à economia britânica.





O voto do Comité de Política Monetária foi unânime, e a taxa directora foi fixada novamente nos 0,75%, indo ao encontro das expectativas dos economistas.





Independentemente desta última decisão, o banco sublinhou que aumentos "limitados" e "graduais" serão necessários para colocar a inflação na meta dos 2%. A expectativa dos investidores é de que a próxima subida seja efectuada em Maio.





No que toca à economia, as mais recentes previsões apontam para um crescimento de 0,5% no último trimestre do ano, uma perspectiva superior à avançada em Agosto, que via um crescimento de apenas 0,4% no mesmo período.





Para Carney, o Brexit é o maior desafio para o Reino Unido e admitiu que a incerteza relativamente ao futuro fora da União Europeia havia aumentado desde a última reunião. As previsões do Banco de Inglaterra têm, contudo, incorporados ajustes que têm em conta os possíveis cenários pós-Brexit.





O governador do banco central inglês vai manter-se ao leme durante o período mais conturbado de transição, razão que justifica um prolongamento do respectivo mandato.