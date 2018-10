Banco de Inglaterra prepara bancos para o caso de não haver acordo sobre Brexit

O Banco de Inglaterra quer que os bancos sediados no Reino Unido analisem frequentemente o balanço no caso de o país e a União Europeia não chegarem a um acordo sobre o Brexit. O objectivo é evitar um choque na cedência de crédito à economia.

As negociações entre o Reino Unido e a União Europeia continuam, mas ainda não chegaram a bom porto. Caso não haja acordo, o Banco de Inglaterra já tem um plano para os bancos britânicos: terão de analisar frequentemente o balanço para evitarem um choque na cedência de crédito à economia.



De acordo com a Reuters, que cita uma fonte do sector, o banco central pediu às instituições financeiras para realizarem uma análise ao seu balanço, de seis em seis horas, no caso de a União Europeia e as autoridades britânicas não chegarem a um acordo relativamente à saída do país do bloco, a 29 de Março de 2019.

O objectivo do Banco de Inglaterra é evitar um choque na banca que leve a uma redução da oferta de crédito à economia, disse a mesma fonte. Esta análise deve cobrir depósitos, empréstimos, mercado cambial e exposição a derivados, assim como quaisquer alterações nos custos de financiamento, refere a mesma fonte.

Este plano de acção é revelado no mesmo dia em que o comissário europeu para a Migração, Dimitris Avramopoulos, disse que se mantêm as negociações entre os dois lados, mas que ainda não foi possível chegar a um acordo.

"Michel Barnier [responsável pela negociação do Brexit por parte da União Europeia] e a sua equipa estão a trabalhar noite e dia para chegarem a um acordo. Mas ainda não chegámos lá", disse o comissário.



Barnier pediu esta quarta-feira, 10 de Outubro, que se façam"progressos decisivos" nas negociações com o Reino Unido a tempo da cimeira dos 28 países da União Europeia na próxima semana.