Banco de Portugal alerta credores para prazo de reclamação de créditos do PER da Orey

A Sociedade Comercial Orey Antunes requereu a abertura de um Processo Especial de Revitalização (PER), no dia 28 de novembro, junto do Tribunal Judicial de Comarca de Lisboa, com vista à sua recuperação. E no dia 10 de dezembro foi revelada a nomeação de um administrador judicial.

Neste contexto, "o Banco de Portugal considera relevante chamar a atenção para a circunstância de estar em curso o prazo para a reclamação de créditos pelos credores interessados" no PER da Orey Antunes, revela o regulador num comunicado emitido esta sexta-feira, 20 de dezembro.

"Este prazo aplica-se também a eventuais credores da Orey IFIC que pretendam reclamar os seus créditos no âmbito do PER da SCOA", acrescenta a mesma fonte.

Os credores têm um prazo de 20 dias, a partir do momento em que o anúncio do administrador judicial é publicado, que no caso foi a 10 de dezembro. As reclamações de crédito têm de ser remetidas ao administrador judicial provisório – que, no prazo de cinco dias findo o prazo de reclamação de créditos, elaborará uma lista provisória de créditos.

No âmbito do PER, cerca de 42 milhões de euros de créditos comuns e créditos sob condição serão objeto de perdão de dívida de capital, de 90% a 95%, e perdão de juros de 100%. Já os 13,8 milhões de euros de créditos subordinados de outras sociedades do grupo sobre a Orey deverão ser integralmente objeto de perdão.