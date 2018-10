Banco de Portugal aplica coimas de 2,5 milhões no terceiro trimestre

O Banco de Portugal aplicou coimas de 2,585 milhões de euros entre Julho e Setembro e dirigiu ainda doze admoestações no mesmo período.





As multas resultam da decisão em relação a 85 processos de contra-ordenação durante o trimestre - embora cerca de 1,6 milhões tenham ainda a execução suspensa. Destes, a maioria – 63 – dizem respeito a infracções de natureza comportamental, isto é, relacionados com a actividade comercial das instituições.





Entre os restantes processos decididos no trimestre, dez são de natureza prudencial, dez relativos a deveres no que toca à prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e por último, dois dizem respeito a violações às regras em matéria de recirculação de numerário.