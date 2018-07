Banco de Portugal aplicou coimas de 273 mil euros no segundo trimestre

Entre Abril e Junho deste ano, o Banco de Portugal instaurou 34 processos de contra-ordenação e decidiu 39, revela a instituição esta quinta-feira, 19 de Julho, no seu relatório de actividade sancionatória.





No contexto destas decisões, a entidade liderada por Carlos Costa aplicou 18 admoestações e coimas que totalizaram 273.250 euros. Este valor compara com as coimas de 694.500 euros aplicadas nos três meses anteriores e de quase 1 milhão e meio de euros no mesmo período do ano passado.