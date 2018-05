Banco de Portugal vê muitos obstáculos na divulgação de maiores devedores da CGD

Qual sigilo, têm vergonha da escandaleira, dos quais o último episódio é o perdão de + de 90.000.000 € pelo BCP e NB ao Sporting. Qual perda de confiança, a confiança nos bancos acabou para a maioria dos contribuintes que estão fartos de pagar impostos para dar aos bancos e CGD. Como é possível o Sporting não pagar as dívidas e emitir obrigações? Mais uma burla aos incautos? Quem supervisiona, é mais tipo papel Rioforte.

Tantos "aziados" com o comentário do "Z27"... Porque será? Sim, porque será?

Se calhar estão com medo que se saiba que os caloteiros do Bes, Banif, Bpn e Cgd são sempre os mesmos...se calhar....

Já entendemos o papel do presidente BdP, não fazer nada para tudo continuar como dantes, o povo que pague.

Anónimo

Há 24 minutos

Quem aprovou os créditos ou era incompetente, amigo do beneficiário ou foi subornado, o pior é que nunca foi alvo de um processo crime.

Os americanos diziam quando outorgarem crédito façam de conta que o dinheiro é vosso...os tugas fazem de conta que o dinheiro é do vizinho com quem se dão mal.