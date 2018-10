Banco do BCP na Polónia aumenta lucros em 9,3% até Setembro

O polaco Bank Millennium, controlado em 50,1% pelo Banco Comercial Português (BCP) fechou os primeiros nove meses deste ano com lucros de 548 milhões de zlotys (cerca de 129 milhões de euros), o que traduz uma subida de 9,3% face ao mesmo período do ano passado.





Considerando apenas o terceiro trimestre, os lucros atingiram os 200,2 milhões de zlotys, um valor em linha com as estimativas compiladas pela Bloomberg, que apontavam para 200,8 milhões.





A margem financeira, a diferença entre juros pagos em depósitos e juros recebidos em créditos, cresceu 6,7%, em termos homólogos, entre Janeiro e Setembro.





De acordo com os dados divulgados em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco polaco atingiu uma rendibilidade do capital de 9,5% e um rácio de custos "cost-to-income" de 46,6%.





O Bank Millennium viu o produto bancário aumentar 5,2%, em termos homólogos, enquanto os custos operacionais cresceram 5,6%.





Em relação aos indicadores da qualidade dos activos, o rácio de crédito com imparidade ficou estável em 4,7%, o custo do risco em 47 pontos base e o rácio dos empréstimos em relação aos depósitos fixou-se em 84,5%.





O rácio de capital total consolidado (TCR) atingiu 22,9% e o rácio CET1 situou-se em 20,9%, não incluindo o resultado do ano corrente.





O Banco BCP apresenta os seus resultados do terceiro trimestre no próximo dia 8 de Novembro.



(Notícia actualizada às 07:39)