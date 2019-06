A operação, concluída na semana passada, também já recebeu verde do regulador polaco. O Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP, adquiriu um aposição de 99,78% do Euro Bank, unidade até aqui controlada pelo Société Générale, por cerca de 427 milhões de euros, um valor que é suportado pela própria filial do BCP.



O Bank Millennium, que se torna assim no sétimo maior banco a operar na Polónia, passa a "assumir os direitos e obrigações do Euro Bank", que, por sua vez, será liquidado, passando todos os seus ativos para o banco controlado pelo BCP.

O Bank Millennium, unidade polaca do BCP, e o Euro Bank já aprovaram o plano de fusão entre as duas instituições. A informação foi comunicada pelo BCP, esta sexta-feira, 7 de junho, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."Os conselhos de administração do Bank Millennium e do Euro Bank aprovaram e assinaram o plano de fusão dos [dois bancos]", indica o comunicado, que detalha que a instituição vai operar sob o nome Bank Millennium.