Em causa está a saída de até 260 funcionários, em período integral, divididos por vários grupos profissionais, adianta o sindicato. Até setembro de 2019, o banco tinha 8.500 colaboradores.



Sobre as reuniões, o sindicato refere ainda que estas estão agendadas para os dias 10, 17 e 24 de janeiro.



Este anúncio é feito depois de o Bank Millennium ter fechado o terceiro trimestre com um resultado líquido de 200,1 milhões de zlótis (perto de 47 milhões de euros), 15% acima do registado no período homólogo e acima das melhores estimativas dos analistas, que oscilavam entre 137 e 198 milhões de zlótis.



(Notícia atualizada às 13:40 com mais informação.)

O Bank Millennium, o banco detido pelo BCP na Polónia, planeia reduzir até 260 postos de trabalho até ao final do primeiro trimestre. As reuniões com os funcionários para abordar este corte estão agendadas para este mês, avança a Bloomberg, citando um sindicato.De acordo com o comunicado da organização sindical, o Bank Millennium notificou, nos primeiros dias do mês, esta entidade da intenção de avançar com a redução do número de colaboradores. Um corte que deverá acontecer entre fevereiro e março deste ano.