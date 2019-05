O acordo alcançado em novembro do ano passado prevê a aquisição de 99,79% do Eurobank por parte do Bank Millennium, por cerca de 428 milhões de euros. O valor será pago totalmente através de meios próprios do banco polaco do BCP, sem necessidade de recurso a um aumento de capital.



A operação vem transformar o Bank Millennium no sétimo maior banco da Polónia, em termos de ativos, volume de depósitos e carteira de crédito.



O BCP espera agora concluir todas as fases da operação durante o segundo semestre deste ano, antecipando um reflexo positivo nas contas do grupo a partir de 2020, já considerando os custos de integração.

O Bank Millennium, banco polaco detido em 50,1% pelo BCP, já recebeu luz verde do regulador polaco para comprar o Eurobank, a unidade do Société Générale na Polónia, um negócio anunciado no final do ano passado . A autorização foi comunicada, esta terça-feira, 28 de maio, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."O BCP informa que o Bank Millennium, uma subsidiária por si detida a 50,1%, anunciou hoje ter sido informado da não-objeção da Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia à sua aquisição do Euro Bank", pode ler-se no comunicado.