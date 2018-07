Russell Boyce/Reuters

A banca portuguesa vai ter um novo operador online. Chama-se Pibank, vem do Equador e já chegou pelo menos a Espanha. Por cá, falta a luz verde do regulador mas já tem a marca registada, avança o Eco O Banco Pichincha, que opera no Equador, atravessou o Atlântico há cerca de um mês para lançar o Pibank, um banco online, em Espanha.O porta-voz do banco no país vizinho confirmou as intenções de se virem a instalar em Portugal e a concretização dos primeiros passos.O registo da marca terá tido lugar no passado mês de Fevereiro. Contudo, o Banco de Portugal ainda não recebeu qualquer pedido de entrada do banco em Portugal. a instituição liderada por Carlos Costa teria que dar aprovação.O banco Pichincha está para já presente no Equador, país no qual reuniu lucros de 71 milhões de dólares em 2017, mas também no Peru, Colômbia, EUA e Espanha.