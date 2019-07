O Banco Santander Consumer Portugal "tem vindo a adotar um conjunto de medidas que se inserem numa estratégia de responsabilidade, de sustentabilidade e de eficiência operacional", isto "após ter identificado a necessidade de adequar a sua organização às evoluções do mercado e às exigências dos consumidores", indicou a instituição, citada pelo Eco

Foi neste cenário que o banco "encetou um processo de reorganização" que levou à saída de "cerca de três dezenas de trabalhadores" nos últimos meses, através de rescisões por mútuo acordo, adiantou ainda a instituição. O Banco Santander Consumer Portugal terminou 2018 com 206 trabalhadores.



Esta redução de 15% da força laboral acontece numa altura em que o Santander Totta continua a reduzir o número de trabalhadores. No final de 2018, a entidade liderada por Pedro Castro e Almeida tinha 6.492 funcionários, menos 289 em comparação com o mesmo período do ano anterior.