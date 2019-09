utoriza a CGD a dirigir convites a cada um dos potenciais investidores identificados". As propostas deverão chegar a partir de outubro, tal como o Negócios avançou

"Após a publicação da resolução irá iniciar-se a segunda fase do processo. A expectativa é que sejam recebidas propostas vinculativas no quarto trimestre de 2019", referiu fonte oficial da Caixa depois de o Governo ter anunciado, a 22 de agosto, que já estavam selecionados os potenciais compradores do BCG Brasil.



No início de agosto, o Expresso avançava que o Banco Luso Brasileiro, no qual o Grupo Amorim detém uma participação de 43%, é um dos interessados. O Eco acrescentou que, além deste, também o Banco ABC Brasil, detido pelo grupo árabe Bank ABC, e o fundo de investimento brasileiro Artesia estão entre os interessados na compra do BCG Brasil.



Concluída a fase de análise das propostas vinculativas, a CGD espera conseguir fechar a operação até ao final deste ano. A venda da instituição, que tem sido adiada devido à instabilidade política que o Brasil atravessou, foi uma das condições para que Bruxelas aprovasse o plano de recapitalização do banco público.



Além do Brasil, o banco liderado por Paulo Macedo está também a avançar com a venda das operações em Espanha e na África do Sul.



