Banco Montepio avança com fecho de 31 balcões

ajustar o modelo de serviço e aumentar a eficiência.

O Banco Montepio vai avançar com o encerramento de 31 balcões, num passo que o banco diz ser dado em resposta a um "novo ciclo". O objetivo do banco liderado por Pedro Leitão é acelerar a transição digital,

"Desde o início do ano que o banco acelerou a implementação de um conjunto de processos digitais" que "possibilitam, à distância, manter e melhorar a relação entre os clientes e o banco, melhorando os níveis de serviço", começa por referir o banco, num comunicado enviado esta terça-feira.



Neste sentido, a instituição financeira diz que irá "implementar e combinar várias ações, tendo em conta as novas exigências e expectativas dos clientes e no sentido do reforço da sustentabilidade da operação". Entre estas está um ajustamento do "modelo de distribuição e reorganização da rede comercial, com a fusão de 31 balcões redundantes devido à sua proximidade geográfica, mas garantindo que continua a prestar os serviços bancários de proximidade às populações e a entregar o mesmo nível de serviço aos seus clientes".