Bancos antecipam “ligeiro” aumento da procura de crédito ao consumo no quarto trimestre

O terceiro trimestre foi marcado por um aumento da procura de crédito para a compra de casa. Para os últimos três meses do ano, os bancos preveem um aumento da procura no crédito ao consumo.

O terceiro trimestre do ano foi marcado por poucas oscilações na oferta e na procura de crédito, seja no segmento de empresas seja entre os particulares, de acordo com o inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito.





Para o quarto trimestre, os bancos não antecipam "alterações relevantes na procura de empréstimos" para a compra de casa, ainda que prevejam "um ligeiro aumento na procura de crédito para consumo e outros fins". As instituições que participam no inquérito revelam ainda que "as pressões da concorrência" contribuíram para "tornar os spreads ligeiramente menos restritivos nos empréstimos de risco médio concedidos a empresas."

Ainda assim, no caso das famílias a "procura de crédito aumentou ligeiramente" para a compra de casa, uma evolução para a qual terá "contribuído o nível geral das taxas de juro", salienta o Banco de Portugal.