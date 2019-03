Bancos aumentam avaliação das casas para o valor mais alto desde 2007

A banca voltou a aumentar a avaliação que faz das casas em Portugal. O valor do metro quadrado aumentou em 13 euros, na média nacional, ou 1,06% face ao mês anterior. O valor médio da avaliação bancária de habitações está agora nos 1.239 euros por metro quadrado, o que corresponde ao valor mais elevado desde o primeiro trimestre de 2007.



Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que adianta que foi o segmento de apartamentos que justificou esta evolução, já que o preço médio dos apartamentos disparou 22 euros, face a janeiro, para 1.310 euros, enquanto a avaliação média das moradias se manteve nos 1.125 euros por metro quadrado.

Preço do metro quadrado no Algarve é 400 euros mais elevado. Em Lisboa é 282 euros



O preço médio nacional está em níveis históricos mas, trantando-se de uma média, há regiões com valores bem mais elevados e outras mais baixos. O Algarve é o líder, com o preço médio do metro quadrado a atingir os 1.642 euros, mais 403 euros do que a média nacional. Segue-se a área metropolitana de Lisboa, onde o preço médio aumentou para 1.521 euros.



Do lado oposto está o Centro. Contudo, ao contrário do que se verificava, deixou de ter um preço médio abaixo dos 1.000 euros por metro quadrado. Em fevereiro, esta região passou a ter um valor médio de 1.006 euros. A segunda região onde o valor é mais baixo é o Alentejo, com o valor médio a subir para 1.041 euros.



(notícia atualizada às 11:33 com mais informação)

Os bancos estão assim a aumentar os valores a que avaliam os imóveis, um fator que poderá ser determinante para quem está a comprar casa através de financiamento bancário. Isto porque é com base na avaliação que os bancos fazem dos imóveis em questão que é determinado o valor do financiamento. Por norma, os bancos emprestam até 80% da avaliação que fazem do imóvel. O que significa que se uma casa for avaliada em 100 mil euros, o banco só empresta 80 mil. Mesmo que o imóvel esteja a ser vendido por 120 mil euros.As instituições têm vindo a aumentar as avaliações que fazem dos imóveis consecutivamente. O aumento mensal de 1,06% registado em fevereiro é o mais pronunciado desde setembro de 2017. Em termos homólogos será preciso recuar até ao segundo trimestre de 2004 para se observar um aumento mais acentuado do que o verificado em fevereiro (6,81%).