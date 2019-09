As receitas das obrigações, de cambial e de 'commodities' baixaram 9% enquanto que na área de aconselhamento caíram 8%. A rentabilidade dos bancos também caiu com as margens de operações a encolherem para 31%, o valor mais baixo dos últimos quatro anos.

Recentemente, os principais bancos cortaram postos de trabalho nos seus bancos de investimento após a divulgação de maus resultados. Isso aconteceu no Deutsche Bank - que anunciou o corte de 18 mil postos em julho, maioritariamente na área de investimento -, no HSBC, no Société Générale e no Citigroup. No caso do Deutsche Bank, a área de negociação de ações deverá mesmo encerrar.



Os analistas apontam para as tensões geopolíticas, o baixo crescimento e o ambiente de taxas de juro baixas para justificar a queda das receitas do setor financeiro. Além disso, a digitalização também poderá estar a afetar o modelo de negócio dos bancos de investimento. Exemplo disso é que o número de funcionários para atendimento presencial aos clientes baixou pelo décimo ano consecutivo.



Apesar dos esforços de redução das despesas, a empresa que analisa o setor, a Coalition, considera que essa "dieta" dos custos não compensará a queda das receitas.



O relatório inclui o Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Société Générale e o UBS.

