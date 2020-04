empresa química alemã global e líder mundial na área química.

Num movimento semelhante, também o Bank of America reduziu a sua exposição a empresas europeias e o Goldman Sachs, que esteve envolvido no empréstimo de 3,5 mil milhões de euros à italiana Fiat Chrysler este mês, preferiu não participar numa operação semelhante de 12 mil milhões para a alemã Daimler, dona da Mercedes.



Ao FT, um intermediário dos negócios entre banca americana e empresas alemãs confessou haver uma atitude de "America First" entre o setor em Wall Street, que tem aumentado nas últimas semanas.



No primeiro trimestre, a quota de empréstimos dos cinco maiores bancos dos Estados Unidos como um todo a empresas na Alemanha caiu um terço para os 14,6%, segundo os dados da Refinitiv.