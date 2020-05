Bancos obrigados a informar clientes sobre moratórias de crédito

O Banco de Portugal publicou esta quinta-feira as regras que os bancos têm de cumprir na divulgação das moratórias de crédito.

Quase um mês depois da entrada em vigor da lei que permite o acesso das famílias a moratórias de crédito, o Banco de Portugal divulgou as regras que os bancos devem cumprir no que diz respeito à divulgação de informação aos clientes.



O regulador da banca definiu "que as instituições de crédito estão obrigadas a divulgar junto dos seus clientes as moratórias aplicáveis a operações de crédito contratadas por clientes particulares e empresariais, criadas no quadro da resposta à pandemia de Covid-19".