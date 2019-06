Bancos recusam propostas de aumentos dos sindicatos do centro e do sul e ilhas

Os bancos recusaram a proposta de aumentos salariais feita pelos sindicatos dos bancários do centro e do sul e ilhas, que visava subidas superiores a 0,75% para dois anos, foi hoje divulgado.

De acordo com um comunicado conjunto do Sindicato de Bancários do Centro (SBC) e do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI), o Grupo Negociador das Instituições de Crédito (GNIC) "afirmou não haver disponibilidade para aceitar um acordo de revisão das tabelas para dois anos" e, "ao subir de 0,7% para 0,75%, a banca não pretende ir além deste aumento salarial em 2019".