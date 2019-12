Bang & Olufsen afunda em bolsa com dúvidas sobre viabilidade da fabricante de televisões de luxo

A dinamarquesa Bang & Olufsen, que se dedica ao fabrico de televisões de luxo e de colunas de som, emitiu mais um "profit warning", o quarto este ano, o que está a levantar questões quanto à viabilidade futura da empresa.





A B&O disse que, no mês de novembro, as vendas foram "consideravelmente mais baixas do que o esperado", numa altura em que os clientes não estão a aderir ao design premium que é a aposta desta marca. As receitas no conjunto do ano devem ficar 18% abaixo do previsto, sendo que o lucro operacional também deve ficar aquém do esperado. A verdadeira dimensão das quebras será conhecida no dia 14 de janeiro, quando forem publicados os resultados do segundo trimestre fiscal.