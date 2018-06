Banif mau condenado em 400 mil euros pelo Banco de Portugal

mais votado

Como é que há coragem ?!

Como cidadão e com o devido respeito pelos Profissionais do Banco de Portugal

(por quem tenho, em geral, grande consideração),

não posso deixar de me espantar com a coragem em divulgar uma atuação que,

referente a fatos graves passados entre 2013 e 2015,

e numa altura em que lá fora a atividade financeira se desenvolve a um ritmo em que já se tomam em conta os segundos, se traduz em 2018 numa coima meramente simbólica e suspensa !!!

Mas enfim, casos como este não deixam de fornecer contributo para compreender como é que a atividade de viciação das contas iniciadas no Grupo BES em 2009, só tenha sido detectada em 2014, e em 2018 os responsáveis continuem sem ir a julgamento.

E depois ainda há quem se espante de ser escasso em Portugal o espírito cívico!