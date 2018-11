Bank Millennium não pagará dividendos em 2018

O Bank Millennium, banco polaco detido em 50,1% pelo BCP, chegou a acordo para comprar o Eurobank, a unidade do Société Générale na Polónia, por 1.833 milhões de zlotys (cerca de 428 milhões de euros). Esta operação inviabiliza o pagamento de dividendos por parte do Bank Millennium este ano.

O vice-presidente executivo do Bank Millennium, Fernando Bicho (na foto), afastou a possibilidade de serem distribuídos lucros este ano, devido precisamente a esta aquisição, de acordo com a Bloomberg. O responsável, que explicou a operação numa conferência em Varsóvia, adiantou mesmo que é demasiado cedo para saber quando é que a instituição financeira distribuirá dividendos.

No ano passado, o Bank Millennium não distribuiu lucros, devido a exigências do regulador. Mas, a sua política de dividendos dos anos anteriores determinou a distribuição de cerca de 20% dos lucros obtidos. Em Outubro, o CEO da instituição polaca, João Brás Jorge, admitia em declarações à Reuters regressar ao pagamento de dividendos já este ano. Ou seja, no próximo ano distribuir até 20% dos lucros obtidos em 2018.

Mas nessa altura a compra do Eurobank ainda não estava assegurada.

Fernando Bicho diz agora que este cenário está descartado.

Sobre o futuro, o vice-presidente da instituição polaca diz que o foco agora será a integração do Eurobank e que é muito cedo para se falar sobre outras aquisições. Ainda assim, admite que o mercado polaco vai continuar a consolidar-se devido ao ambiente de taxas de juro baixas e elevados requisitos de investimento.

A compra do Eurobank já mereceu a reacção dos analistas do BPI, que estimam que esta compra terá um impacto positivo de 4 a 5% nos lucros do BCP a no médio prazo.

As acções do BCP estão a subir 1,11% para 24,55 cêntimos, enquanto o Bank Millennium está a descer 0,79% para 8,78 euros.