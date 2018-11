Bank of America: Pagamento do imposto pelos bancos espanhóis terá impacto de 3% nos lucros

De acordo com os cálculos do Bank of America, o banco espanhol mais penalizado será o Sabadell, para o qual o encargo com o imposto terá um impacto de 6% nos lucros já no próximo ano.

Os analistas do Bank of America duvidam que os bancos espanhóis consigam passar para os clientes os encargos com o imposto do selo nos créditos hipotecários, que vão passar a ser da sua responsabilidade já na próxima semana, depois de o Governo ter aprovado esta quinta-feira, uma alteração na legislação.





"A dura concorrência tornará difícil passar este custo para os clientes", afirmam os analistas, citados pelo Expansión.





Considerando uma taxa média de 1% (a taxa pode variar entre 0,5% e 2% do empréstimo), e partindo do princípio que os bancos não vão agravar outros custos para passar o encargo para os clientes, o Bank of America estima uma redução média de 3% nos lucros do sector para os exercícios de 2019 e 2020.