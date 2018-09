Bankinter compra activos à dona da Tranquilidade em Espanha e Irlanda

O Bankinter chegou a acordo com a Smart Holdco para a compra dos activos da Apollo, dona da seguradora Tranquilidade, em Espanha e na Irlanda, designadamente o EVO Banco e a filial irlandesa Avantcard, revelou o banco espanhol em comunicado enviado às redacções.





A Smart Holdco é detida por diversos fundos cuja gestão está ligada à Apollo Global Management, dona da Tranquilidade. A Apollo Global Management é dona do EVO Banco SAL que, por sua vez, detém o EVO Banco em Espanha e uma filial de crédito ao consumo na Irlanda, a Avantcard. "Na operação fica excluída a compra da EVO Finance, a financeira do grupo em Espanha", adianta ainda o Bankinter.