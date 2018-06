Bankinter comprou 5% da rede de caixas automáticos Euro 6000

O Bankinter anunciou hoje em comunicado que comprou 5% do capital da rede de caixas automáticos Euro 6000.

No comunicado, o Bankinter afirma que "este acordo converte o Bankinter no banco espanhol que oferece aos seus clientes um maior número de caixas sem custo para levantamentos a débito com cartão e sem limite de montante", cerca de 17.000 repartidas por toda Espanha.

A rede Euro 6000 possui mais de 8.400 caixas automáticos em Espanha, às quais se somam as mais de 400 que o banco dispõe e as de outros acordos subscritos pela entidade.