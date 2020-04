A entidade assegura que todas as margens do negócio "estão a crescer a um bom ritmo", tendo o rendimento bruto sido superior em 8,2%, atingindo os 436,3 milhões de euros, provenientes na sua totalidade do negócio com os clientes.



Por outro lado, o Bankinter sublinha que pôs em marcha "uma vasta gama de iniciativas para mitigar o impacto económico" que a atual pandemia está a ter entre alguns dos seus clientes.



O resultado antes de impostos da atividade bancária foi de 140 milhões de euros no final do trimestre, menos 17,2% do que em março de 2019, e um resultado líquido de 101,1 milhões de euros, menos 17,4%, devido sobretudo às maiores reservas constituídas para evitar uma possível deterioração do negócio devido à crise do coronavírus.



Estas provisões atingiram um total de 107,3 milhões de euros, contra 55,1 milhões de euros no mesmo período em 2019, revela o banco.



Somando ao montante dos benefícios da atividade bancária os 29,1 milhões dos resultados da 'Linha Direta', o resultado líquido do Grupo Bankinter em 31 de março último foi de 130,3 milhões de euros, menos 10,1% do que no mesmo período em 2019.



A rendibilidade dos capitais próprios (ROE) foi de 10,23% e a solvabilidade, no final do trimestre, apresentava um rácio de capital CET1 de 11,47%, 327 pontos base superior ao requisito de capital do Banco Central Europeu para o ano em curso.



O Bankinter fechou 2019 com um lucro de 551 milhões de euros, um aumento de 4,6% relativamente a 2018, com a atividade do grupo financeiro espanhol em Portugal a contribuir com 66 milhões de euros, antes de impostos.

