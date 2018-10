Bankinter Portugal aumenta lucros antes de impostos em 75%

Bruno Simão

Os lucros antes de impostos obtidos pelo Bankinter em Portugal ascenderam aos 43,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano – uma subida de 75% relativamente ao mesmo período do ano anterior.



O Bankinter, que entrou em Portugal há dois anos através da compra da rede do Barclays, não divulga resultados líquidos para Portugal, uma vez que se trata de uma sucursal. Contudo, fonte oficial estima que a actividade em Portugal tenha contribuído com lucros de 31.755 milhões de euros entre Janeiro e Setembro, assumindo uma taxa de imposto de 27% que, apesar de bastante próxima da realidade, só será definitiva no final do ano, quando se puderem ter em conta todos os detalhes contabilísticos.



No comunicado enviado às redacções, a instituição justifica a melhoria nos resultados com a evolução da carteira de crédito, que atingiu os 5.300 milhões de euros, mais 12% que há um ano. De acordo com o banco, foi "significativo o crescimento do crédito nos segmentos de Banca de Empresas", que aumentou 45%. A margem bruta situou-se nos 93,2 milhões de euros no final de Setembro, mais 20% que nos primeiros nove meses de 2017.



A nível ibérico, o resultado líquido foi de 404 milhões de euros, 7% acima do obtido no período homólogo, com "o crescimento de todas as rubricas", assinala a instituição. O banco melhorou o rácio de solvência, com um rácio de capital CET1 fully loaded de 11,7% e manteve os valores de rentabilidade (ROE) em 13%. Já o nível de morosidade coloca-se nos 3,2%.



"Tanto a carteira de crédito (+4,8%) como os recursos de clientes (+10,7%) apresentam uma evolução melhor que a média do sector em Espanha", sublinha ainda o Bankinter.

(Notícia actualizada às 11:20 com informação acerca dos lucros do Bankinter Portugal)