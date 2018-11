“Barão Vermelho” faliu e só ganha o salário mínimo

Alexandre Alves, que viu a sua FNAC falir após uma mal-sucedida candidatura à presidência do Benfica, e que falhou um investimento de mil milhões de euros em Abrantes, terá agora que viver com 580 euros por mês e livre do pagamento das dívidas dentro de cinco anos.