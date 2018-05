Barclays está à procura de fusões com rivais

De acordo com o Financial Times, o banco britânico está à procura de fusões. Uma das hipóteses em negociação será a união de forças com o Standard Chartered, mas este banco já veio informar que "está focado na sua estratégia".

O Barclays está à procura de instituições rivais interessadas numa fusão, avança o Financial Times. Um investidor activista, que é também um dos maiores accionistas do banco, tem pressionado o Conselho de Administração neste sentido. Também o actual presidente, John McFarlane, com o apoio do presidente da unidade internacional do Barclays, Gerry Grimstone, vê a junção com o rival Standard Chartered (StanChart) com bons olhos.

"John McFarlane tem uma grande afinidade com o Standard Chartered", comentou um banqueiro sénior envolvido nas negociações.

Apesar de não se conhecerem ofertas formais ou informais no sentido de unir forças entre Barclays e StanChart, já existiu uma conversa privada entre directores de ambas as instituições. As mesmas fontes indicam que não existe, contudo, trabalho detalhado acerca da possível fusão.

Ambas as partes recusaram-se a comentar esta questão quando contactados pelo Financial Times, mas entretanto o Standard Chartered enviou um e-mail às redacções com a seguinte mensagem: "Nós estamos inteiramente focados em executar a nossa estratégia e não comentamos este tipo de especulação".



Os títulos do Barclays já oscilaram significativamente durante a sessão, registand uma subida máxima de 0,73% até às 212,65 libras e descendo a um mínimo de 0,64% até às 209,75 libras. Agora mantém-se em terreno negativo, com uma desvalorização de 0,33%. Já o StanChart chegou a apreciar 2,66% para as 787,30 libras, rondando agora ganhos de 2%.

Deutsche Bank, Credit Suisse e DBS são outras hipóteses que estarão sobre a mesa. Internamente, os directores do Barclays encontram-se a discutir novas formas de aumentar a remuneração accionista e opções de expansão para o negócio no Reino Unido.



(Notícia actualizada às 09:52 com reacção do Standard Chartered e cotações)