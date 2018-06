Bas Dost também já rescindiu com o Sporting

Trata-se da sexta rescisão alegando justa causa no plantel dos leões. Só hoje foi a quarta rescisão anunciada por jogadores do Sporting.

Paulo Calado

Bas Dost é o sexto jogador a rescindir com o Sporting alegando justa causa, apurou o Record. O internacional holandês considera que não estão reunidas as condições para continuar em Alvalade e já enviou a documentação para se libertar do contrato.

O ponta-de-lança segue assim os passos de Gelson, Bruno Fernandes, William Carvalho - estes três também rescindiram hoje -, Rui Patrício e Podence.

A SAD do Sporting já confirmou, em comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que recebeu o pedido rescisão de Bas Dost, encontrando-se a analisar a "referida comunicação, os seus efeitos e consequências".

E as rescisões no Sporting podem não se ficar por aqui. Segundo o Record apurou, existem outros jogadores a contemplar alegar justa causa para deixar o clube depois do ataque à Academia no passado dia 15 de Maio.

Battaglia e Acuña surgem numa primeira linha de futebolistas 'em risco' de enviar as respectivas cartas de rescisão.



O prazo legal para as apresentar termina na quinta-feira, 14 de Junhp (30 dias após a invasão a Alcochete).