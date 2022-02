BASF amplia mercado de cebola ‘sem lágrimas’ na Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A produtora de sementes alemã BASF desenvolveu uma solução a pensar em quem tem aversão a cortar cebolas: uma variedade de cebola que promete não fazer chorar.



E, depois de estar presente no mercado dos EUA, Canadá ou Espanha, esta variedade aumenta a presença no mercado europeu. A Sunions, assim se chama a marca, passa a estar presente nas prateleiras dos supermercados de França, Alemanha, Itália e Reino Unido.



A nova variedade de cebolas chega às prateleiras dos supermercados na Alemanha este mês, depois de ter chegado no ano passado, mais concretamente em dezembro, a Itália. No mês passado, a marca disponibilizou estas cebolas aos clientes britânicos e franceses.



Uma vez que se trata de um projeto piloto, para testar as águas nestes novos mercados, a empresa explica que o produto chegará apenas a um número limitado de lojas.





Segundo o comunicado da BASF, esta cebola surge de uma investigação de "mais de três décadas de esforços convencionais para reprodução", para obter uma cebola amarela com propriedades específicas. E, pelos vistos, esta não é a única diferença, já que também a passagem do tempo permite obter um sabor diferenciado.





"Embora as cebolas geralmente se tornem mais ácidas ao serem armazenadas durante mais tempo, esta variedade torna-se mais suave e doce ao longo do tempo", explica a BASF.



"A cebola sem lágrimas é um exemplo claro da nossa ambição de tornar a alimentação saudável agradável", afirma Bilgehan Suer, líder do projeto da Sunions Europe.



E, conforme explica a empresa, os próximos países incluídos nesta expansão dependerão do próprio interesse dos consumidores. "Os países que serão considerados em seguida dependem do interesse local dos consumidores e das opções de fornecimento disponíveis", avança a empresa.