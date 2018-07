Battaglia de regresso ao Sporting e com uma cláusula de rescisão de 60 milhões

O argentino Rodrigo Battaglia, que rescindira com o Sporting com justa causa após o ataque à Academia de Alcochete, a 15 de Maio, está de volta a Alvalade. Os leões firmaram um contrato com o jogador por cinco épocas e com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.

Reuters

Rodrigo Battaglia está de regresso a Alvalade. O jogador argentino, que rescindira com o Sporting com justa causa após o ataque à Academia de Alcochete, assinou pelos leões um contrato por cinco épocas, prolongando assim o anterior vínculo que tinha validade até 2022, confirmou a SAD do clube em comunicado enviado, este sábado, 28 de Julho, para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A cláusula de rescisão do médio argentino está agora fixada em 60 milhões de euros.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que a sociedade e o jogador Rodrigo Andrés Battaglia acordaram em celebrar, na presente data, um novo contrato de trabalho desportivo, válido por cinco épocas desportivas, tendo sido fixada uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros", lê-se no curto comunicado enviado pela SAD do clube ao "polícia" do mercado de capitais português.

Depois do holandês Bas Dost e do português Bruno Fernandes, Battaglia é o terceiro, dos nove futebolistas que rescindiram o contrato, alegando justa causa, a regressar a Alvalade.



Dos restantes seis, quatro já assinaram por outros clubes - Gelson vai alinhar no espanhol Atlético de Madrid, Rui Patrício no inglês Wolverhampton, Podence no grego Olympiacos e William Carvalho no espanhol Bétis. Por resolver estão as situações de Rafael Leão e Ruben Ribeiro.