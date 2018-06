Battaglia é o oitavo jogador a rescindir com o Sporting

Rodrigo Battaglia já rescindiu contrato com o Sporting, avança a edição online do jornal O Jogo, que cita a carta enviada pelo jogador argentino à SAD leonina.





Na carta, o jogador revela que, após reflexão e consultas psicológicas, concluiu que lhe "é impossível continuar com a relação de trabalho e voltar ao clube".





Segundo a mesma publicação, ao Sporting Battaglia aponta "falta de garantias e o incumprimento do dever de salvaguardar a minha segurança e integridade pessoal".





A rescisão do argentino é conhecida no mesmo dia em que Rúben Tiago Rodrigues Ribeiro também alegou justa causa para se desvincular do clube de Alvalade.





Já na segunda-feira, 11 de Junho, quatro jogadores apresentaram a rescisão, juntando-se a Rui Patrício e Daniel Podence, que já o tinham feito uma semana antes.





As acções da SAD do Sporting, que ontem dispararam mais de 29%, não registaram variação esta sessão. trocaram de mãos 2.692 acções esta quinta-feira, com cada título a ser transaccionado por 0,79 euros.