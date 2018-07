Reuters

Rodrigo Battaglia

O jogadorjá não volta ao Sporting. Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar esta terça-feira, o médio tinha tudo acertado para voltar a Alvalade mas a SAD leonina terá alterado os valores acordados no novo contrato.As partes tinham fechado um acordo no último sábado, mas os responsáveis do Sporting terão alterado os valores esta segunda-feira.Recorde-se que o argentino recusou representar equipas espanholas ou argentinas para regressar ao Sporting, após ter rescindido com o clube, na sequência do ataque à Academia do SCP em Maio.Esperava-se por isso a formalização do contrato, semanas após o inicio das negociações, mas acabou por não acontecer.