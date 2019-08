Bayer propõe pagar 8 mil milhões para fechar caso do alegado herbicida cancerígeno

Um dos pontos mais difíceis de quantificar durante as conversações é a quantia a a ser cedida para compensar os clientes que ainda não foram diagnosticados como tendo a doença. Este ponto pode demorar meses a ser acordado, estimaram as meses fontes. O objetivo é, contudo, o de acordar uma quantia que sirva todos os casos já interpostos na justiça e aqueles que venham a ser trazidos à mesma sede.As ações da Bayer disparam 7,51% para os 67,70 euros, e já chegaram a ascender 11,23% para os 70,04 euros durante a sessão. Desde o início do ano, os títulos somam ganhos de 11,84%, embora o aumento das derrotas em tribunal tenha lavado a quebras substanciais durante o ano.

A farmacêutica teve de pagar 2 mil milhões de dólares, no passado mês de maio, a um casal que alegou ter contraído cancro pelo uso do Roundup. Esta foi a terceira batalha judicial perdida pela Bayer. A empresa alemã herdou estes após concretizada a aquisição da Monsanto, em junho do ano passado, por 63 mil milhões de dólares.