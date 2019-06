Bayer vai investir 5 mil milhões em alternativas ao polémico Roundup

A alemã Bayer anunciou que pretende investir 5 mil milhões de euros na criação de soluções alternativas ao herbicida Roundup, que já motivou dezenas de milhares de acusações contra a empresa na justiça, dado os alegados efeitos cancerígenos do produto.





A farmacêutica alemã enfrenta 13.000 processos judiciais ligados ao herbicida Roundup. Recentemente, a farmacêutica foi condenada a pagar 2 mil milhões a um casal que alegou ter contraído cancro pelo uso deste produto - a terceira batalha judicial perdida pela empresa.





À medida que as derrotas judiciais se acumulam, sobretudo nos Estados Unidos, a empresa vira-se para a Europa. A Bayer prepara-se para registar o Roundup no Velho Continente, mas diz querer oferecer mais opções aos agricultores, o que justifica o investimento de 5 mil milhões.





"Ainda que o glifosato continue a ter um papel importante na agricultura e no portefólio da Bayer, a empresa está empenhada em oferecer mais escolhas", declarou a empresa esta sexta-feira, 14 de junho.





A Bayer considera que os veredictos têm sido "excessivos e injustificáveis". Os analistas apontam para custos de 10 mil milhões associados à resolução dos processos. As contendas legais foram herdadas pela farmacêutica após concretizada a aquisição da Monsanto, em junho do ano passado, por 63 mil milhões de dólares. A empresa alemã já perdeu cerca de 40% do respetivo valor em bolsa desde a aquisição.